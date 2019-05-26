Son Dakika Haberleri: Otomobilde uyuşturucuya 2 gözaltı

Otomobilde uyuşturucuya 2 gözaltı

2 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 11 kilo 120 gram esrar ile 2 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Otomobilde uyuşturucuya 2 gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu  otomobilde 11 kilo 120 gram esrar ile 2 kilo metamfetamin ele geçirdi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek ilçe girişinde A.B. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili şüphe üzerine durdurdu. Arama yapılan otomobildeki gizli bölmelerde 11 kilo 120 gram esrar ile 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Sürücü A.B. ile yanındaki M.K. gözaltına alındı.

 


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:01 Kaynak: DHA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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