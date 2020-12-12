Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 3,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 3,5 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.