Son Dakika Haberleri: Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyede

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyede

5 saat önce

BOLU'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 93 adet uyuşturucu hap, 0.61 gram skunk maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyede, System.String[]
BOLU'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 93 adet uyuşturucu hap, 0.61 gram skunk maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece  TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 93 adet uyuşturucu hap, 0,61 gram skunk maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan aramalarda işçi F.Ş.(37) ile asker E.E.(20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:21 Kaynak: DHA
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