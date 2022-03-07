Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

07.03.2022 10:27
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir otomobilde 2 bin 100 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 3 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir otomobilde 2 bin 100 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 3 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Soma genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 2 bin 100 adet sentetik hap ele geçirdi. Emniyet güçleri tarafından araçta bulunan 3 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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