Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

06.06.2022 16:51
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 105 gram metamfetaminle yakalanan 1'i kadın, 3 kişi, tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 105 gram metamfetaminle yakalanan 1'i kadın, 3 kişi, tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Kuştur Yol Kontrol Noktası'ndaki denetimlerde şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Otomobildeki aramada arka koltukta paspasın altında 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan D.E., E.P. ile M.L. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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