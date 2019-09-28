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Otomobilde ve evde 2 kilo 200 gram esrar yakalandı: 3 gözaltı

1 saat önce

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilde ve evde 2 kilo 200 gram esrar yakalandı: 3 gözaltı, System.String[]

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Eşme ilçesinin Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde şüphe üzerine park halindeki bir otomobilde arama yapıldı. Otomobil içerisinde yapılan aramada 200 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan V.Y ve M.S gözaltına alındı.


Şüpheli olan 2 kişinin emniyetteki sorgusunun ardından araçta bulunan esrarı Karaahmetli Köyü'ünde yaşayan C.G'den aldıklarını itiraf etmeleri üzerine operasyon düzenlendi. Evin etrafında arama yapan polis ekipleri ve narkotik köpeği Litto sayesinde evin yanında bulunan ahırda saman balyalarının arasına gizlenmiş halde, 2 kilo esrar ele geçirildi, C.G gözaltına alındı.


Gözaltına alınan, üç kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - UŞAK

Uşak, Eşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
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