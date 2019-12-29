Otomobilde ve evinde uyuşturucu çıktı, tutuklandı - Son Dakika
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Otomobilde ve evinde uyuşturucu çıktı, tutuklandı

6 saat önce

KIRIKKALE'de, ihbar üzerine polis ekiplerince durdurulan otomobilde ve sürücünün evinde yapılan aramada 3 kilo 340 gram toz esrar ele geçirildi.

Otomobilde ve evinde uyuşturucu çıktı, tutuklandı, System.String[]

KIRIKKALE'de, ihbar üzerine polis ekiplerince durdurulan otomobilde ve sürücünün evinde yapılan aramada 3 kilo 340 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B.'nin otomobilinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde M.B.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 120 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.'nin ifadesi sonrası polis bu kez, şüphelinin evinde arama yaptı. Evde bulunan iki soba kovası içinde bu kez 3 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kırıkkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:32 Kaynak: DHA
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