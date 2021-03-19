Otomobilde, yağ bidonundaki esrarla yakalanan sürücüye gözaltı - Son Dakika

Otomobilde, yağ bidonundaki esrarla yakalanan sürücüye gözaltı
19.03.2021 11:34
TUNCELİ'de, polisin yol kontrolünde, otomobilinde plastik yağ bidonunun içinde 557 gram esrar ele geçirilen sürücü, gözaltına alındı.
TUNCELİ'de, polisin yol kontrolünde, otomobilinde plastik yağ bidonunun içinde 557 gram esrar ele geçirilen sürücü, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol uygulamasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Ekipler, aramada, plastik yağ bidonunun içinde 557 gram esrar ele geçirdi. Otomobil sürücüsü de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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