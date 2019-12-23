Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Son Dakika

Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

6 saat önce

Adana'da, kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşlarca darbedildi.

Adana'da, kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşlarca darbedildi.

İddiaya göre, Murat Kaya, merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobil hareket halindeyken yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladı.

Daha sonra aracı yol kenarına park ederek kadını bıçaklamaya ve dövmeye devam eden sürücü Kaya'ya vatandaşlar müdahale etti.

Kaya, çevreden geçen vatandaşlarca araçtan indirilerek darbedildi.

Yaralanan Kaya ve Akıllı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

Murat Kaya, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı!
Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2019 - Son Dakika
00:00 "Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol... - Son Dakika
00:00 Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
23:57 Trabzon'da orman yangını (2) - Son Dakika
23:56 "Karga İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması - Son Dakika
22:24 Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:07:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]