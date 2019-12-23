Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Güvenlik kamerası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Güvenlik kamerası

6 saat önce

Adana'da, kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşlarca darbedildi.

Adana'da, kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşlarca darbedildi.

İddiaya göre, Murat Kaya, merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobil hareket halindeyken yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladı.

Daha sonra aracı yol kenarına park ederek kadını bıçaklamaya ve dövmeye devam eden sürücü Kaya'ya vatandaşlar müdahale etti.

Kaya, çevreden geçen vatandaşlarca araçtan indirilerek darbedildi.

Yaralanan Kaya ve Akıllı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Güvenlik kamerası

Murat Kaya, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:32 Kaynak: AA
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