Son Dakika Haberleri: Otomobilde Yapılan Aramada Kaçak İçki Ele Geçirildi

Otomobilde Yapılan Aramada Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Niğde'de düzenlenen operasyonda 51 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Otomobilde Yapılan Aramada Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Niğde'de düzenlenen operasyonda 51 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kaçak alkol ticaretine yönelik yaptıkları çalışmada, otoban gişelerde durdurdukları bir araçtan 40 şişe bandrolsüz kaçak rakı, 11 şişe viski ele geçirildi.

Araç şoförü M. A. gözaltına alındı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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