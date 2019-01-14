Otomobilde Yapılan Aramada Kaçak İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Niğde'de düzenlenen operasyonda 51 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Niğde
'de düzenlenen operasyonda 51 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kaçak alkol ticaretine yönelik yaptıkları çalışmada, otoban gişelerde durdurdukları bir araçtan 40 şişe bandrolsüz kaçak rakı, 11 şişe viski ele geçirildi. Araç
şoförü M. A. gözaltına alındı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:40 Kaynak: İHA
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