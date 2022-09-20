OTOMOBİLDE YARALADIĞI ÇOCUKLA BABASINI, ACİL SERVİSTE DE VURMAYA ÇALIŞTI

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu öne sürülen T.A. (46), komşuları Zeki (50) ve oğlu Tahir Mert (15) Koçin'in içinde olduğu otomobile tüfekle ateş açtı. Saldırıda bacağından yaralanan Tahir Mert, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelip, tedavideki baba ve oğluna ateş açmaya çalışan T.A., tüfeğin tutukluk yapmasıyla buradaki polisler tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Olay, 13 Eylül'de Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi Zeki Koçin ile oğlu Tahir Mert Koçin, iddiaya göre, iş yerinden çıkıp eve gitti. Baba ile oğlu, otomobilden inmeye hazırlanırken, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu ileri sürülen komşusu T.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Tahir Mert Koçin, sağ bacağından yaralandı. Koçin, polise ihbarda bulunup, yaralı oğlunu Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu kez yürüyerek geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil serviste odaları kontrol ettikten sonra baba ile oğlunu buldu. T.A., tüfeğin tetiğine bastı ancak tutukluk yaptı. Bu sırada servisteki 1'i sivil 2 polis memuru, tabancalarını çıkarıp mühadele etti. Polisler, T.A.'dan tüfeğini bırakmasını istedi. T.A. ise boynuna tüfeği yaslayıp, kendisini öldürmekle tehdit etti. Polisler, müdahale sonucu tüfeği ele geçirip, T.A.'yı da gözaltına aldı. Olay, güvenlik kamerasına anbean yansırken, hasta yakınları ise panik yaşadı.

'NASIL RAPOR ALDIĞINI BİLEMİYORUM'

Oğlunun tedavisinin ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Zeki Koçin, Oğlumla birlikte araçtan inerken silahla saldırdı. Araçla olay yerinden kaçarken 5-6 el ateş açtı. Aracın camları kırıldı, bu esnada canımızı kurtarmaya çalışırken oğlum yaralandığını söyledi. Ben de yaralandığımı sandım, hiçbir şey düşünmeden polise haber verdim. Hastaneye gittik orada polisler varken içeri daldı. Elinde otomatik tüfekle odalara bakıp, bizi buldu. Oğluma müdahale edilirken herkese ateş açtı, silah patlamadı. Akli dengesi nasıl yok, nasıl rapor verildi bilemiyorum. Hala şaşırmış haldeyim. Her şey görüntüde var. Psikolojimiz bozuldu. Oğlum okula gitmek istemiyor dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HATAY, (DHA)-

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