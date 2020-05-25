Otomobilde yavru kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Vefa Sosyal Destek Grubunun faaliyeti esnasında görev aracının motor kısmından kedi yavrusu sesi geldi. Harekete geçen görevliler, kediyi kurtarmak için sesin geldiği aracın lastiğini söktü. Görevliler, tampon bölgesine giren yavruyu kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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