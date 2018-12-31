Son Dakika Haberleri: Otomobildeki 1570 Uyuşturucu Hapa 3 Gözaltı

Otomobildeki 1570 Uyuşturucu Hapa 3 Gözaltı

1 saat önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, polisin arama yaptığı bir otomobilde 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Otomobildeki 1570 Uyuşturucu Hapa 3 Gözaltı, System.String[]
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, polisin arama yaptığı bir otomobilde 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trabzon'a giden otomobili Merzifon ilçesi Meray kavşağında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:38 Kaynak: DHA

Merzifon, Amasya, Güncel
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