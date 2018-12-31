Otomobildeki 1570 Uyuşturucu Hapa 3 Gözaltı
1 saat önce
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, polisin arama yaptığı bir otomobilde 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
AMASYA'nın Merzifon
ilçesinde, polisin arama yaptığı bir otomobilde 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Amasya Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trabzon
'a giden otomobili Merzifon ilçesi Meray kavşağında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:38 Kaynak: DHA
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