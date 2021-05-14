Adana'da 19 kilo 200 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Narkotik köpeği "Tinga"nın tepki verdiği araçta yapılan aramada, 19 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 kara yolunda uygulama yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Adana 'da bir otomobilde 19 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

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