Otomobildeki 211 Gram Eroine 1 Tutuklama
1 saat önce
BİTLİS'te, polisin yaptığı yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 211,59 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan Ş.Ö. tutuklandı.
BİTLİS'te, polisin yaptığı yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 211,59 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan Ş.Ö. tutuklandı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, 211,59 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
- Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:49 Kaynak: DHA
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