Otomobildeki 5 kilo esrarı 'Şimşek' buldu - Son Dakika

Otomobildeki 5 kilo esrarı 'Şimşek' buldu

ELAZIĞ'da, polisin narkotik köpeği 'Şimşek' ile arama yaptığı otomobilde 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, polisin narkotik köpeği 'Şimşek' ile arama yaptığı otomobilde 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen yol uygulamasında, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şimşek'in de kullanıldığı aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenen 5 kilo 400 gram esrar bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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