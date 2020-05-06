Otomobildeki 5 kilo esrarı 'Şimşek' buldu - Son Dakika

ELAZIĞ'da, polisin narkotik köpeği 'Şimşek' ile arama yaptığı otomobilde 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen yol uygulamasında, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şimşek'in de kullanıldığı aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenen 5 kilo 400 gram esrar bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.