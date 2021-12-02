UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ - Son Dakika

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği Alis ile birlikte yapılan aramada 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda sevkiyatın yapılacağı otomobil tespit edilirken, teknik ve fiziki takibin ardından otomobil Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Alis'in de katıldığı aramada otomobil içinde 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.M.T. (47) ve R.Y. (43) gözaltına alındı.