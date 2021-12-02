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UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ - Son Dakika

UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ

02.12.2021 14:35

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği Alis ile birlikte yapılan aramada 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği Alis ile birlikte yapılan aramada 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda sevkiyatın yapılacağı otomobil tespit edilirken, teknik ve fiziki takibin ardından otomobil Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Alis'in de katıldığı aramada otomobil içinde 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.M.T. (47) ve R.Y. (43) gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ
UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ
UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ
UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ
UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ
UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ
UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ
UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ
UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ

Metamfetamin, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: UYUŞTURUCU SEVKİYATINI NARKOTİK KÖPEĞİ ALİS ENGELLEDİ - Son Dakika
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