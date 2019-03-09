Son Dakika Haberleri: Otomobildeki 6 Kilo Esrara 3 Gözaltı

Otomobildeki 6 Kilo Esrara 3 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Otomobildeki 6 Kilo Esrara 3 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belkıs Mahallesi'nde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Narkotik Polisi arama yaptığı otomobilde gizli bölmelere yerleştirilmiş 6 kilogram esrar buldu. Uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:04 Kaynak: DHA

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