Otomobildeki 6 kilo esrarı 'Hera' buldu - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi; 2 kişi ise gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Sabah ilçe merkezinde önlem alan polisler, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Hera' ile araçta yapılan aramada; 6 kilogram kubar esrar, 619 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A. ile P.H.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.