Otomobildeki "aidat" kavgasına karışan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Otomobildeki "aidat" kavgasına karışan zanlı adliyeye sevk edildi

23.02.2022 09:44
Otomobildeki "aidat" kavgasına karışan zanlı adliyeye sevk edildi

Adana'da "aidat" nedeniyle otomobilde kavga edip birbirini vuran ve daha sonra da polise ateş edince film gibi operasyonla yakalanan zanlılardan biri, hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Adana'da "aidat" nedeniyle otomobilde kavga edip birbirini vuran ve daha sonra da polise ateş edince film gibi operasyonla yakalanan zanlılardan biri, hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Şubat günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Polis ekipleri, bir kişinin 34 BSE 159 plakalı otomobile zorla bindirilip kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mavi Bulvar'a giren otomobilde bulunanlara polis 'dur' ihtarında bulundu. İddiaya göre, otomobildeki Abdullah K. ile Adnan A. birbirlerine ateş etti. Bu sırada polis ekipleri de zanlıların durması için havaya ateş etti. Yaralanan iki şüpheli polise de ateş ederek direnmeye çalıştı. Ancak polis film gibi bir operasyon yapıp yaralı zanlıları daha fazla birbirine zarar vermeden yakaladı. Bacağından yaralanan Abdullah K. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karnından ve bacağından yaralanan Adnan A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Abdullah K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan çalışmada Adnan A.'nın, daha önce yöneticilik yaptığı sitede oturan Abdullah K.'nin aidat borcunu ödemediği, bu nedenle aralarında husumet başladığı ortaya çıktı. Ayrıca Abdullah K.'nin sitede mangal yaktığı, yönetici Adnan A.'nın da uyarması üzerine ikili arasında kavga çıktığı ve tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Olay günü ise Abdullah K.'nin, Adnan A.'nın otomobilinin arka koltuğuna binip yanında getirdiği pompalı tüfekle "Aracı sür" diyerek tehditte bulunduğu öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polisin peşine düştüğü şüphelilerin, bir süre kaçıp daha sonra durduruldukları bildirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Abdullah K.'nin, ifadesinde "Pompalı tüfeği elimden alıp, bana ateş etti. Arbede çıkınca ben de silahı alıp Adnan A.'yı yaraladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdullah K., adliyeye sevk edildi. Yaralı Adnan A.'nın ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ADANA

Otomobildeki aidat kavgasına karışan zanlı adliyeye sevk edildi

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kavga, Adana, Polis, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobildeki 'aidat' kavgasına karışan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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