Otomobildeki "aidat" kavgasında ağır yaralanan şahıs hayata tutundu - Son Dakika

Adana'da "aidat" nedeniyle otomobilde kavga edip birbirini vuran ve daha sonra polise ateş edince film gibi operasyonla yakalanan zanlılardan biri hastaneden taburcu olduktan sonra tutuklanırken, entübe olup makineye bağlanan diğer yaralı da hayata tutundu.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Şubat günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Polis ekipleri, bir kişinin 34 BSE 159 plakalı otomobile zorla bindirilip kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mavi Bulvar'a giren otomobilde bulunanlara polis 'dur' ihtarında bulundu. İddiaya göre otomobildeki Abdullah K. ile Adnan A. birbirlerine ateş etti. Bu sırada polis ekipleri de zanlıların durması için havaya ateş etti. Yaralanan iki şüpheli polise de ateş ederek direnmeye çalıştı. Ancak polis film gibi operasyonla yaralı zanlıları daha fazla birbirine zarar vermeden yakaladı. Bacağından yaralanan Abdullah K. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karnından ve bacağından yaralanan Adnan A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Abdullah K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan çalışmada Adnan A.'nın daha önce yöneticilik yaptığı sitede oturan Abdullah K.'nin aidat borcunu ödemediği, bu nedenle aralarında husumet başladığı ortaya çıktı. Ayrıca Abdullah K.'nin sitede mangal yaktığı, yönetici Adnan A.'nın da uyarması üzerine ikili arasında kavga çıktığı ve tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Olay günü ise Abdullah K.'nin Adnan A.'nın otomobilinin arka koltuğuna binip yanında getirdiği pompalı tüfekle "Aracı sür" diyerek tehditte bulunduğu öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polisin peşine düştüğü şüphelilerin, bir süre kaçıp daha sonra durduruldukları bildirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Abdullah K.'nin ifadesinde, "Pompalı tüfeği elimden alıp bana ateş etti. Arbede çıkınca ben de silahı alıp Adnan A.'yı yaraladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdullah K., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaralı Adnan A. ise olayın ardından entübe oldu. Doktorların yaşamaz dediği Adnan K. hayata tutunarak önce servise alındı. Daha sonra da sağlık durumu iyiye gidip ayağa kalkınca hastaneden taburcu edildi. - ADANA