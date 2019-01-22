Otomobildeki Buzağı Görenleri Şaşırttı
14 dakika önce
Otomobildeki buzağı görenleri şaşırttı Hastalanan buzağıyı otomobili ile veterinere götürdüAYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çay, hastalanan buzağısını otomobili ile veterinere götürdü.
Otomobildeki buzağı görenleri şaşırttı
Hastalanan buzağıyı otomobili ile veterinere götürdü
AYDIN - Aydın
'ın Koçarlı
ilçesine bağlı Dereköy
Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çay
, hastalanan buzağısını otomobili ile veterinere götürdü. Karayolunda otomobiline bindirdiği buzağı ile ilerleyen araç ilginç görüntü oluşturdu.
Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesinde yaşayan Mehmet Çay, evin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inek aldı. Yaklaşık 3 ay önce doğan buzağısı bir anda hastalanınca ne yapacağını şaşıran Mehmet Çay, otomobiline bindirdiği buzağı ile şehir merkezindeki veterinerin yolunu tuttu. İmkanların kısıtlı olması ve başka aracının bulunmamasından dolayı buzağıyı otomobille taşımak zorunda kaldığını belirten Mehmet Çay, "Dağ köyünde oturuyoruz. Buzağımız hastalandı, keyfi kaçtı. Boğazlarından hastalanmış. Başka aracımız ve imkanımız olmadığı için otomobil ile taşımak zorunda kaldık. Mal canın yongası. Ekmeğimizi bunlardan yiyoruz. Buzağımız hastalanınca doktora götürdük. Durumu iyi değilmiş. Aldık tekrar eve götürüyoruz. Tek bir tane buzağımız vardı. O da hastalandı" diyerek otomobilindeki buzağısı ile evinin yolunu tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:32 Kaynak: İHA
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