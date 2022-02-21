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Otomobildeki çatışmanın sebebi "aidat" çıktı - Son Dakika

Otomobildeki çatışmanın sebebi "aidat" çıktı

21.02.2022 14:34
Otomobildeki çatışmanın sebebi "aidat" çıktı

Adana'da hareket halindeki otomobilde birbirini vuran şahısların apartman aidatı meselesinden dolayı kavga ettiği ortaya çıktı.

Adana'da hareket halindeki otomobilde birbirini vuran şahısların apartman aidatı meselesinden dolayı kavga ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Abdullah K. ile Adnan A. buluşup bir otomobile bindi. Giderken bir anda tartışma başladı. Otomobil Mavi Bulvara geldiği sırada tartışma kavgaya dönüşünce şahıslardan biri tabancasını diğeri pompalı tüfeğini çekerek birbirine ateş etti. Olay yerine gelen ekipleri şahısların teslim olmasına istedi. Ancak polisin teslim olun anonsuna ateşle karşılık verilip kaçmaya çalıştı. Polis, iki şahsı da yaralı olarak otomobilde yakaladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı iki şahsı hastanelere kaldırdı. Yapılan çalışmada Adnan A.'nın daha önce sitede yöneticilik yaparken aynı sitede oturan Abdullah K.'nın aidat borcunu ödemediği bugünde bu nedenle bir araya gelip kavga edip çatıştıkları öğrenildi. - ADANA

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Otomobildeki çatışmanın sebebi 'aidat' çıktı Otomobildeki çatışmanın sebebi "aidat" çıktı Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (2) Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (2) Otomobilde çatışma: 2 yaralı Otomobilde çatışma: 2 yaralı

Otomobil, Seyhan, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobildeki çatışmanın sebebi 'aidat' çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobildeki çatışmanın sebebi "aidat" çıktı - Son Dakika
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