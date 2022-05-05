Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi eski koca tutuklandı - Son Dakika
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Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi eski koca tutuklandı

05.05.2022 19:31
Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi eski koca tutuklandı

MUĞLA'da, boşandığı Sevgi Yılmaz (35) ile Özgür Dağ'ı (25) otomobilde bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve jandarma tarafından saklandığı ormanda yakalanan Özay Kayar (51), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MUĞLA'da, boşandığı Sevgi Yılmaz (35) ile Özgür Dağ'ı (25) otomobilde bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve jandarma tarafından saklandığı ormanda yakalanan Özay Kayar (51), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kayar, jandarmadaki ifadesinde cinayetleri, gözünden bile sakındığı Sevgi Yılmaz'ı kıskanması nedeniyle çıkan tartışma sonrası işlediğini söyledi.

Yatağan ilçesi Aysantı mevkisinde, 29 Nisan tarihinde sabah saatlerinde, 34 GB 6384 plakalı otomobilde kanlar içinde hareketsiz olan iki kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen kişilerin, kereste atölyesi çalışanı Özgür Dağ ile 2 çocuk annesi, ev kadını Sevgi Yılmaz olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Muğla İl Jandarma, Yatağan ve Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Sevgi Yılmaz'ın boşandığı eski eşi Özay Kayar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki araçlar tek tek durdurularak kimlik kontrolü yapıldı, bagajları arandı. Karayolunda kontrol sürerken, olay yerine 7 kilometre mesafedeki ormanda özel eğitimli iz takip köpeği ile yapılan aramada, ağaçların altına saklanan Özay Kayar, bitkin halde yakalandı.

Özay Kayar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kayar, cinayetleri jandarmadaki ifadesinde, gözünden bile sakındığı Sevgi Yılmaz'ı kıskanması nedeniyle çıkan tartışma sonrası işlediğini söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen Özay Kayar, tutuklandı.


Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi eski koca tutuklandı
Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi eski koca tutuklandı
Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi eski koca tutuklandı
Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi eski koca tutuklandı
YORUMLAR
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13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı 13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Sevgi Yılmaz, Özgür Dağ, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobildeki çifte cinayetin şüphelisi eski koca tutuklandı - Son Dakika


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