Otomobildeki cinayetin nedeni, boş şişe kavgası - Son Dakika

Otomobildeki cinayetin nedeni, boş şişe kavgası

16.01.2021 20:47
Otomobildeki cinayetin nedeni, boş şişe kavgası, System.String[]

Bursa'da otomobilin içinde 2 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa'da otomobilin içinde 2 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın, boş şişe toplama meselesi yüzünden ortaya çıkan husumet nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada iddiaya göre, otel sahibi olduğu öğrenilen Levent K. (60) 10 V 0672 plakalı aracını, daha önceden husumetli olduğu Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu'nun (35) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 plakalı aracın önüne park etti. Aracından inen Levent K., av tüfeğiyle araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren'e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken yere yığıldı. Bu sırada uygulama yapan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent K., burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu'nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent K. sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi. Öğle saatlerinde Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Şahsın, "Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım" dediği öğrenildi.

BENİM ŞİŞEMİ TOPLAMA KAVGASI

Levent K.'nin 15 gün öncede aynı yerde otomobilinde alkol alırken elindeki boş şişeyi yere attığı, boş şişe toplayan Orhan Eren'in şişeyi almak isteyince Levent K.'nin "Benim şişemi toplama dediği", buna sinirlen Orhan Eren'in de Levent K.'yi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Levent K.'nin 15 gün sonra Orhan Eren ile barışmak için bir araya geldiği ikinci kez yaşanan tartışma sonrası otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Orhan Eren ve Orhan Aksu'nun içerisinde bulunduğu otomobile ateş açtığı 2 şahsın ölümüne sebep olduğu belirtildi.

Öte yandan Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu'nun kardeşi olan Orhan Aksu'nun cenazesi Küçükbalıklı Mahallesi 4. Can sokakta ikamet eden ağabeyinin evine getirilip helallik alındı. Daha sonra Taşlı Tarla Ebubekir Camii'ne götürülen cenaze ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun'un Terme ilçesine bağlı Evci köyünde defnedilmek üzere yola çıktı. Saldırıda ölen diğer kişi Orhan Eren'in ise Zonguldak Bakiler köyünde defnedileceği öğrenildi.

(Ali Kamur/İHA)

Münir Karaloğlu, Orhan Aksu, Orhan Eren, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobildeki cinayetin nedeni, boş şişe kavgası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, deplasmanda son dakika golüyle Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı Çukur'da 'Amca Cumali'ye kimin hayat vereceği belli oldu Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Korona aşısı aldığımız Sinovac'ın sitesine Türkiye'den erişilemiyor Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı Pompeo yeni istihbarat raporunu açıkladı, Vuhan'daki laboratuvarı işaret etti: Hayati bilgiler saklanıyor Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti
En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti         
21:01
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu         
20:49
İki kişi pompalı tüfekle öldüren zanlının sözleri şaşkına çevirdi: Ölüm korkusuyla vurdum, pişmanım İki kişi pompalı tüfekle öldüren zanlının sözleri şaşkına çevirdi: Ölüm korkusuyla vurdum, pişmanım         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 7550 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 7550 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
19:12
Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz         
17:47
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi         
14:15
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 21:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobildeki cinayetin nedeni, boş şişe kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei