Otomobildeki cinayetin sanığına müebbet hapis istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de, Ercan Kimsesiz'i (33) otomobilde bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Muhammed Hac Halil (22) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 28 Aralık'ta Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Baldöktü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Kimsesiz, otomobilinde Suriye uyruklu Muhammed Hac Halil ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Muhammed Hac Halil., cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesiz'i yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralanan Kimsesiz, hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Muhammed Hac Halil'i kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Muhammed Hac Halil, geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.