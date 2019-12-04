Otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede (2)

TUTUKLANMA İSTEMİYE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Deniz B.'nin, otomobilinde tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan, boşanma aşamasında olduğu eşi Merve B. ile onun amcaoğlu Doğukan Aybey sevk edildiği savcılıkta ifade verdi. Savcılık sorgularının ardından Merve B. ve Doğukan Aybey 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Manavgat sulh ceza hakimliğinde ifade veren Merve B., "Olay günü boşanma aşamasında bulunduğum eşim Deniz B. benim kaldığım evin önüne gelecekti. Uzaklaştırma kararı bittiği için ve yeniden uzaklaştırma alabilmek için evden inip, fotoğraflarını çekecektim. Evden çıkarken Doğukan'a haber vermedim. Arkamdan geldi ve Deniz'e ateş etti. Olayda benim bir suçum yok" dedi.

'ÖLDÜRMEK GİBİ BİR KASTIM YOKTU'

Doğukan Aybey de ifadesinde, "Olay gününün sabahında Deniz B. ben evde uyurken amcama cam fırlatarak saldırmış. Olay sırasında ise Merve'nin dışarı çıktığını söyleyince çatıda bulunan av tüfeğini alarak aşağı indim. Aşağı korkutmak amacıyla bir el ateş ettim. Araç hareket edince bana ateş edebileceğini düşünerek 2 el daha ateş ettim. Daha önceden Deniz, hem benim oturduğum evi hem de amcamların evini kurşunlamıştı. Ben onları korumak için korkutmak amacıyla ateş ettim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu" diye konuştu.

AMCAOĞLU TUTUKLANDI

Manavgat Sulh Ceza Hakimi ifadelerin alınmasının ardından Aybey'in tutuklanmasına, Merve B.'nin ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza atması karşılığında adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararın ardından salıverilen Merve B., adliye çıkışında kendisini bekleyen annesi ve kızına sarıldı.