Son Dakika Haberleri: Otomobildeki Cinayetin Zanlısı Tutuklandı

Otomobildeki Cinayetin Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir'de bir şahsı otomobil içinde silahla vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobildeki Cinayetin Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de bir şahsı otomobil içinde silahla vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde A.K. (32) isimli şahıs, 26 FH 527 plakalı otomobilin şoför koltuğunda oturan Zafer G.'ye (37) silahla ateş etti. Baş bölgesine bir el ateş eden şüpheli, daha sonra olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. A.K.'nin kaçış güzergahını çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde saklandığı tespit edildi. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri A.K.'nin bulunduğu adrese giderek olayda kullandığı 1 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca ile birlikte şahsı yakaladı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı A.K. adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Polis, Eskişehir, 3. Sayfa
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