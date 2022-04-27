Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu - Son Dakika
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Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu

27.04.2022 22:57
Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çilhane Mahallesi Hacı Ahmet Sokak üzerinde park halinde bulunan 55 AGJ 707 plakalı otomobilin gaz kaçırdığını fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gaz kaçıran otomobilin patlama ihtimaline karşı çevre güvenliğini aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki gaz kaçağına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonucu gaz kaçağı kontrol altına alındı. - SAMSUN

Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu
Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu
Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu
Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu

YORUMLAR
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İtfaiye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu - Son Dakika
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