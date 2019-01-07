Otomobildeki Gaz Sızıntısı Korkuttu
1 saat önce
Adıyaman'da LPG tankından gaz sızdıran otomobilde yangın çıkmadan itfaiye ekipleri müdahale etti.
Adıyaman
'da LPG tankından gaz sızdıran otomobilde yangın çıkmadan itfaiye ekipleri müdahale etti.
Olay, Adıyaman Atatürk Caddesi
üzerinde meydana geldi. Park halindeki 34 TG 5321 plakalı otomobilden gaz kokusu etrafa yayılınca araç sürücüsü Kadir Bozan durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis şerit ile caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri otomobile müdahale etti. LPG tankından sızan gaza müdahale eden ekipler, herhangi bir yangın çıkmadan sızıntıyı kontrol altına aldı. Gaz sızıntısına kesin itfaiye ekiplerinin ardından cadde üzerinde bulunan esnaf rahat bir nefes aldı.
Daha sonra cadde trafiğe açıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:37 Kaynak: İHA
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