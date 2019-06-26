Otomobildeki gitarı çalan hırsız tutuklandı
1 saat önce
Gaziantep'te otomobilden 14 bin lira değerindeki 2 gitarı çalan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
'te otomobilden 14 bin lira değerindeki 2 gitarı çalan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olay, Şahinbey
ilçesi Bahçelievler Mahallesi
'nde geçen Pazar günü yaşandı. Park halindeki otomobilin arka koltuğunda bulunan 2 gitarın çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerinin yaptığı çalışmayla, şüpheli İ.Y. çaldığı gitarlar ile birlikte yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen gitarlar ise sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP
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