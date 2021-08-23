Otomobildeki hareketsiz sürücü ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Otomobildeki hareketsiz sürücü ekipleri harekete geçirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kullandığı otomobil ile yol ortasında hareketsiz şekilde duran sürücü, mahalle sakinlerini hareketli anlar yaşattı. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki yol ortasında bir otomobilin çalışır ve içinde birinin baygın halde durduğunu gören çevredekiler, durumu önce polise, arından da itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ekipleri baygın sürücüyü kaldıramazken, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından otomobilin camı kırılarak açıldı.

Devreye bu kez sağlık görevlileri girerek baygın sürücünün su ve çeşitli sprey ilaçlarla ayıkması sağlandı. Mahallelinin de toplandığı olay sonrası kendine gelen sürücünün, otomobilin içinde yaklaşık 1 saat uyuduğu öğrenildi.

Mahallede bakkal esnaflığı yaptığını söyleyen olayın görgü tanığı Medet Coşkun, "Ben halden mal getirmiştim ve araç yolun ortasındaydı. İçinde birinin olduğunu fark ettik. Önce polisi sonra da 112'yi aradık. Olay bu şuanda da ayıkması için çalışıyorlar" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.