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Otomobildeki hırsızlık güvenlik kamerasında

52 dakika önce

KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin camını kırıp içindeki 3 çenteyı alarak başka bir otomobille kaçan, 4 kişi Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde yakalandı.

Otomobildeki hırsızlık güvenlik kamerasında, System.String[]
KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin camını kırıp içindeki 3 çenteyı alarak başka bir otomobille kaçan, 4 kişi Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde yakalandı. Hırsızlık anı, dinlenme tesisine ait güvenlik kameralarına yansıdı. 
Olay, Balışehy ilçesinde meydana geldi.  Fatih Karakaş, otomobilini park edip ailesiyle dinlenme tesisine girdi. Karakaş ailesinin içeri girmesinin ardından 4 kişi, otomobilin sol arka camını kırıp, içerideki 3 çantayı alarak kaçtı.Otomobilin yanına geldiğinde durumu fark eden Fatih Karakaş, polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri çalışma başlatarak şüphelilerin kimliğini belirleyip, 34 UU 8072 plakalı otomobille kaçtığını saptadı. Plakası belirlenen otomobil, kent girişinde PTS'de fark edildi. Takibe alınan otomobil, Karşıyaka Mahallesi 2022'nci Sokak'ta durduruldu. Otomobilin içindeki 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri süren şüphelilerin, dinlenme tesisinde gerçekleştirdikleri hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Karakaş ailesinin otomobilinin yanına park eder gibi geri manevra yaparak gelen otomobilden inen kapüşonlu şüpheli, aracın arka camını kırıp, içeriye sarktı. Şüpheli, çantaları alıp tekrar otomobil bindi. Otomobilin, daha sonra hızla tesisten ayrıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:47 Kaynak: DHA
Fatih Karakaş, Kırıkkale, Güncel
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