Otomobildeki Hoparlörden Esrar Çıktı

AMASYA'da polisin durdurup arama yaptığı otomobildeki kolon hoparlörün içine gizlenmiş 325 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

AMASYA'da polisin durdurup arama yaptığı otomobildeki kolon hoparlörün içine gizlenmiş 325 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Samsun'dan uyuşturucu almak için gittiklerini tespit ettikleri F.D., ve S.A.'yi takibe aldı. İki şüphelinin bulunduğu 05 BF 183 plakalı araç Amasya kent girişinde durduruldu. Yapılan aramada bagajda kolon hoparlör içerisine gizlenmiş 325 gram esrar bulundu. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



- Amasya

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