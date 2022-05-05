Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular

05.05.2022 10:01
Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular

BURSA'da, otomobilleriyle seyahat eden ailenin 'Koko' isimli papağanı, mola verdikleri sırada kapısı açık kafesten uçtu.

BURSA'da, otomobilleriyle seyahat eden ailenin 'Koko' isimli papağanı, mola verdikleri sırada kapısı açık kafesten uçtu. Elektrik direğine konan papağan, ekipler tarafından sepetli itfaiye aracıyla alınıp, aileye teslim edildi.

Eskişehir'den dün Bursa'ya dönen Can ailesi, İnegöl ilçesindeki alışveriş merkezinde mola verdi. Otomobilin kapısı açıldığı sırada ailenin 'Koko' isimli papağanı da kapısı açık kalan kafesten uçtu. Papağan, Bursa- Ankara yolundaki aydınlatma direğine kondu. Mert Can, kuşu dönmeyince itfaiyeden yardım istedi. Trafik polisleri, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması yapması için yolun bir şeridini ulaşıma kapattı. Sepetli itfaiye aracıyla direğe çıkan itfaiye eri, kuşu kafesine koydu. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarılan papağan, Mert Can'a teslim edildi. Can ailesi, itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür etti.


Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular
Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular
Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular
Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular
Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular
Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular
Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular
Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular
Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular
Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular
YORUMLAR
500

Mert Can, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
09:49 Meg Ryan 20 yılın ardından romantik komedi ile geri dönüyor
09:49 Pandemi ve savaşın etkisiyle enerji alanında tedarik sorunu büyüyor: Emtia krizi yaklaşıyor
09:45 Mehmet Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Tutturmuşlar çete diye buna isyan ediyorum
09:37 Sigaraya yine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
09:21 Açık cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlere uygulanan koronavirüs izinleri uzatılmayacak
09:07 Çin "Sıfır Vaka" politikasını sert bir şekilde uyguluyor! Pekin'e gelen yolcular 10 gün karantina altına alınıyor
09:05 Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı
08:52 Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:07:18. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement