Otomobildeki kavga ölümle bitti - Son Dakika

Otomobildeki kavga ölümle bitti
Gaziantep'te bir kişi, otomobil içerisinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü.
Gaziantep'te bir kişi, otomobil içerisinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi Akbulut mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş konuşmak için araçla boş araziye geldi. Aralarında tartışma çıkan M.S üzerinde bulunan tabanca ile arkadaşı Hüseyin Altuntaş'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin silah sesini duyması ile olay jandarma ve 112 ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler aracın yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını tespit etti. Şahsın yapılan ilk muayenesinde vücudunda mermi girişi olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Timleri araç ve alan üzerinde inceleme yaparken hayatını kaybeden şahsın ise cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 07:25 Kaynak: İHA
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