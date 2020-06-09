Otomobildeki kavga ölümle bitti - Son Dakika

Otomobildeki kavga ölümle bitti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir otomobil içerisinde kavga eden iki arkadaştan biri diğerini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından şahıs kaçarken, ölen gencin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi Akbulut mevkiinde meydana geldi. iddiaya göre, iki arkadaş konuşmak için araçla boş araziye geldi. Aralarında tartışma çıkan M.S üzerinde bulunan tabanca ile kimliği belirlenemeyen arkadaşına ateş etti. Çevredekilerin silah sesini duyması ile olay jandarma ve 112 ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler aracın yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını tespit etti. Şahsın yapılan ilk muayenesinde vücudunda mermi girişi olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Timleri araç ve alan üzerinde inceleme yaparken hayatını kaybeden şahsın ise cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.