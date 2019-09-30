Son Dakika Haberleri: Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı
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Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı

29 dakika önce

BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada hazır kekler içerisine gizlenmiş 200,9 gram metamfetamin ve 25,33 gram bonzai ele geçirilirdi.

Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada hazır kekler içerisine gizlenmiş 200,9 gram metamfetamin ve 25,33 gram bonzai ele geçirilirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içinde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada hazır kekler içine gizlenmiş halde 5 paket 200,9 gram metamfetamin, 3 paket halinde 25,33 gram bonzai maddesi ile 7 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ile 1 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Uyuşturucu el koyan ekipler otomobilde bulunan işsiz A.Ü.(23), hamallık yapan M.Ö. (24) ve pastacı N.T.'yi (43) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:03 Kaynak: DHA
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