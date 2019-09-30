Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.