Son Dakika Haberleri: Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)

53 dakika önce

3 KİŞİ TUTUKLANDIBolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2), System.String[]

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mustafa Özdemir, Taşkıran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı Son dakika: MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 20:10:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]