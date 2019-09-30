Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)
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3 KİŞİ TUTUKLANDIBolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:16 Kaynak: DHA
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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