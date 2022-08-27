Otomobildeki kişiyi silahla yaralayan motosikletli 2 şahıs kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobildeki kişiyi silahla yaralayan motosikletli 2 şahıs kameralara yansıdı

27.08.2022 03:49
Otomobildeki kişiyi silahla yaralayan motosikletli 2 şahıs kameralara yansıdı

Otomobildeki kişiyi silahla yaralayan motosikletli 2 şahıs kameralara yansıdı Artvin'in Arhavi ilçesinde motosikletli iki kişi park halindeki araçta bulunan bir kişiyi silahla yaraladı.

Otomobildeki kişiyi silahla yaralayan motosikletli 2 şahıs kameralara yansıdı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde motosikletli iki kişi park halindeki araçta bulunan bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Musazade mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki araç içinde bekleyen Muhammet Özgen, Motosikletli iki kişi tarafından silahla yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar yaralıya müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Yaralı ilk tedavisi için Arhavi Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olaya ilgili inceleme başlattı.

Yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde iki motosikletli aracın yanına yaklaşıyor. Daha sora motosikletten inen bir kişi araç içinde bulunan Özgen'e tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra tekrar motora atlayıp hızlıca olay yerinde uzaklaştığı görülüyor.

YORUMLAR
500
Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak TEKNOFEST alanına ulaşım sadece otobüs ringleriyle olacak
Kaynak: İHA

Tragger, Artvin, Arhavi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobildeki kişiyi silahla yaralayan motosikletli 2 şahıs kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 03:49:42. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobildeki kişiyi silahla yaralayan motosikletli 2 şahıs kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement