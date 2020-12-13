Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü - Son Dakika

Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü

13.12.2020 14:46
Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen ağustos ayında ortadan kaybolan Mert Kayacan'ın otomobili branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulundu.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen ağustos ayında ortadan kaybolan Mert Kayacan'ın otomobili branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulundu. Otomobildeki parmak izlerinden yola çıkan polisin gözaltına aldığı 6 şüpheliden B.A. ile R.K., Kayacan'ı alacak meselesi nedeniyle tabancayla öldürdüklerini itiraf etti. Kayacan'ın cesedi, şüphelilerin gösterdikleri Narlıdere ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.

Bayraklı'da yaşayan Mert Kayacan'dan haber alamayan ailesi, 23 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler Kayacan'a ait bir ize ulaşamadı.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce oluşturulan özel ekip, Kayacan'ın irtibatlı olduğu yaklaşık 50 kişinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında Kayacan'ın otomobili, Bornova'da üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilden aldığı parmak izleri sonucunda R.K. (25), B.K. (25), F.A. (35), Ü.G. (23), S.K. (24) ve A.S. (26) gözaltına alındı. İlk ifadelerinde Kayacan'ın kaybolmasıyla ilgili bilgileri olmadığını belirten B.A. ile R.K.,  çapraz sorguda suçlarını itiraf etti. Zanlılar, alacak-verecek nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları Kayacan'ı götürdükleri Narlıdere'deki ormanlık alanda tabancayla vurup çukura gömdüklerini itiraf etti. İfadeler üzerine ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, Kayacan'ın gömülmüş cesedini buldu. B.A. ve R.K. ise sevk edildikleri adliyede 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü

Narlıdere, Bayraklı, Ağustos, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü - Son Dakika


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