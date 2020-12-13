Otomobildeki parmak izinden cinayet çözüldü - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen ağustos ayında ortadan kaybolan Mert Kayacan'ın otomobili branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulundu. Otomobildeki parmak izlerinden yola çıkan polisin gözaltına aldığı 6 şüpheliden B.A. ile R.K., Kayacan'ı alacak meselesi nedeniyle tabancayla öldürdüklerini itiraf etti. Kayacan'ın cesedi, şüphelilerin gösterdikleri Narlıdere ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.

Bayraklı'da yaşayan Mert Kayacan'dan haber alamayan ailesi, 23 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler Kayacan'a ait bir ize ulaşamadı.