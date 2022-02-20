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Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı

20.02.2022 16:44
Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patladı. Otomobilin büyük hasar gördüğü olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 38 ZD 135 plakalı otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay sırasında otomobilde bulunan H.İ.Ç.; ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de büyük çapta hasar gören otomobilde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı
Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı
Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı
Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı
Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı
Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı
Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı
Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı

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Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı 'Can Yoldaşım' dediği köpeğinden gelecek haberleri bekliyor 'Can Yoldaşım' dediği köpeğinden gelecek haberleri bekliyor Alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı: Seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı Alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı: Seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayseri, piknik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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