Otomobildeki şüpheli kutu, takip cihazı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobildeki şüpheli kutu, takip cihazı çıktı - Son Dakika

Otomobildeki şüpheli kutu, takip cihazı çıktı

11 dakika önce

Sarıyer'de otomobilin alt kısmına yerleştirilen kutu, takip cihazı çıktı.

Sarıyer'de otomobilin alt kısmına yerleştirilen kutu, takip cihazı çıktı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Oto Sanayi'deki bir iş yerine tamir için gelen otomobilin alt tablasında, kablolara bağlı siyah bir kutu görüldü.

Araç sahibinin de kutuyla ilgili bilgisinin bulunmadığını söylemesi üzerine çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş yerinin bulunduğu bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Çağrılan bomba imha uzmanı tarafından araçtan çıkarılan ve fünyeyle kontrollü olarak patlatılan kutunun, araç takip cihazı olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde arama yaparken, araç sahibi ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Otomobildeki şüpheli kutu, takip cihazı çıktı

Mustafa Kemal Atatürk, Sarıyer, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 gün önce işe başlayan pizzacı kuryesı kazada öldü
Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 20:51:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobildeki şüpheli kutu, takip cihazı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]