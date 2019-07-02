Otomobildeki tay, gülümsetti
39 dakika önce
Otomobildeki tay, gülümsettiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobile bindirilen tay, renkli görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:16 Kaynak: İHA
Otomobildeki tay, gülümsetti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde otomobile bindirilen tay, renkli görüntüler oluşturdu.
Malkara ilçe merkezinde seyir halindeki bir otomobilden çekilen video, görenlerin ilgisini çekti. Sahibi tarafından arabanın arka koltuğuna konulan tay, izleyenleri gülümsetti.
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