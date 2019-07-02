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Otomobildeki tay, gülümsetti

39 dakika önce

Otomobildeki tay, gülümsettiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobile bindirilen tay, renkli görüntüler oluşturdu.

Otomobildeki tay, gülümsetti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobile bindirilen tay, renkli görüntüler oluşturdu.
Malkara ilçe merkezinde seyir halindeki bir otomobilden çekilen video, görenlerin ilgisini çekti. Sahibi tarafından arabanın arka koltuğuna konulan tay, izleyenleri gülümsetti.
Otomobildeki tay, gülümsetti
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:16 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, Genel
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