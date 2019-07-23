Son Dakika Haberleri: Otomobildeki uyuşturucuya 3 tutuklama
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Otomobildeki uyuşturucuya 3 tutuklama

30 dakika önce

MUĞLA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Otomobildeki uyuşturucuya 3 tutuklama, System.String[]
MUĞLA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 21 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında Akyaka bölgesinde yol kontrol noktası oluşturdu. Şüphelilere ait olduğu belirlenen otomobil durdurularak arama yapıldı. Eğitimli narkotik köpeği 'Kaptan' ile yapılan aramada, aracın torpido bölümüne gizlenmiş 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç., V.Ç., ve Ö.M., tutuklandı. Kadın şüpheli G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
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