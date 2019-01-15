Otomobildeki Uyuşturucuyu 'Dark' Buldu (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARZonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDILAR Zonguldak
'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. H.K. ve Y.T., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:39 Kaynak: DHA
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