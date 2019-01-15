Son Dakika Haberleri: Otomobildeki Uyuşturucuyu 'Dark' Buldu (2)

Otomobildeki Uyuşturucuyu 'Dark' Buldu (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARZonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Otomobildeki Uyuşturucuyu 'Dark' Buldu (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. H.K. ve Y.T., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:39 Kaynak: DHA

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