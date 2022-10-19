Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Mendil' buldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul 'dan Fethiye ilçesine gelen 39 ABE plakalı otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen yol kontrol noktasında durdurulan araçta, özel eğitimli narkotik köpeği 'Mendil' ile yapılan aramada; az miktarda metamfetamin ile kubar esrar, 1 çakı, 1 metamfetamin tüpü, 1 serum, 2 neşter, 4 uyuşturucu yara bandı, 17 sentetik hap, 1 pürmüze çevrilmiş çakmak ve 1 çakmak gazı tüpü ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.I.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mendil' ile yapılan aramada, metamfetamin ile kubar esrar ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Köyceğiz, Narkotik, Güncel, Son Dakika

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