Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Mendil' buldu - Son Dakika
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Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Mendil' buldu

19.10.2022 11:39
Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Mendil' buldu

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mendil' ile yapılan aramada, metamfetamin ile kubar esrar ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mendil' ile yapılan aramada, metamfetamin ile kubar esrar ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Fethiye ilçesine gelen 39 ABE plakalı otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen yol kontrol noktasında durdurulan araçta, özel eğitimli narkotik köpeği 'Mendil' ile yapılan aramada; az miktarda metamfetamin ile kubar esrar, 1 çakı, 1 metamfetamin tüpü, 1 serum, 2 neşter, 4 uyuşturucu yara bandı, 17 sentetik hap, 1 pürmüze çevrilmiş çakmak ve 1 çakmak gazı tüpü ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.I.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
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Köyceğiz, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Mendil' buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Mendil' buldu - Son Dakika
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