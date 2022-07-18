Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü

18.07.2022 10:07
Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Yıkmak istedikleri duvarın altında kalan iki kişi yaralandı Yıkmak istedikleri duvarın altında kalan iki kişi yaralandı
Kaynak: İHA

alışveriş, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:07 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı!
10:05 Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti
09:49 Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı
09:49 Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve şef Arda Türkmen bebek bekliyor
09:45 Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor
09:31 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Vegas'ta evlendi
09:22 Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu
09:05 Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi
09:07 Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü
09:08 Kırmızı bültenle aranıyordu! Azat Kendal kod adlı PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 10:14:35. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement