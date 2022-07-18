Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

alışveriş, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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