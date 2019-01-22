Otomobildeki Yangına Polis Müdahale Etti
18 dakika önce
Elazığ'da otomobilde meydana gelen yangın polisin müdahalesiyle söndürüldü.
Elazığ'da otomobilde meydana gelen yangın polisin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Elazığ Adliye önünde park halindeki bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yangına bu sırada adliye önünde bekleyen polisler yangın tüpüyle müdahale etti.
Yangın otomobilde hasara neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:45 Kaynak: AA
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