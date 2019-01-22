Son Dakika Haberleri: Otomobildeki Yangına Polis Müdahale Etti

Otomobildeki Yangına Polis Müdahale Etti

18 dakika önce

Elazığ'da otomobilde meydana gelen yangın polisin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobildeki Yangına Polis Müdahale Etti, System.String[]
Elazığ'da otomobilde meydana gelen yangın polisin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Adliye önünde park halindeki bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangına bu sırada adliye önünde bekleyen polisler yangın tüpüyle müdahale etti.

Yangın otomobilde hasara neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:45 Kaynak: AA

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